تمثال مصارع سومو عند الحواجز يرعب خيول أولمبياد طوكيو... فيديو

وأكد الفرسان أن التمثال يشتت انتباه الخيول عن القفز. بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وأشار البريطاني هاري تشارلز، والأيرلندي سيان أوكونور، والإسرائيلي تيدي فلوك، والفرنسية بينيلوبي ليبريفو، إلى صعوبات في اجتياز الحاجز المجاور للتمثال.
相撲レスラーを前にしたお馬さんの反応に、実況さんが今日1番爆笑してた。全部可愛い… #障害馬術 pic.twitter.com/A48jhVPlc8— kozu (@198595Kozu) August 3, 2021
فعندما يستدير الحصان نحو الحاجز، يرى تمثال الرجل الضخم. فيظنه إنسانا حقيقيا يحاول الهجوم عليه.
وقال هاري تشارلز، فارس من المنتخب الوطني البريطاني: "التمثال واقعي للغاية... إنه حقًا يبدو كإنسان وهو مخيف بعض الشيء. لا تحب الخيول حقيقة أنه أثناء القفز يجدون أنفسهم بجوار شخص مستعد للهجوم".
この姿は競技前で、本番では華麗に障害を乗り越えて、今日の決勝進出を決めていました！— kozu (@198595Kozu) August 4, 2021
日本3選手も進出を決めた決勝、少しでも涼しくなーれー！！！#障害馬術 pic.twitter.com/PkTqzokXjT
وقال الإسرائيلي تيدي فلوك: "حاولنا تهدئة الخيول. من غير المتوقع بالنسبة لهم أن يروا مثل هذا التمثال قريب جدًا منهم".
وأضاف الفرنسي بينيلوبي ليبريفوست: "بعض الرياضيين، الذين لاحظوا أن التمثال يخيف الخيول، أحضروا الخيول إليه قبل السباق. كان هذا لمساعدة الخيول على عدم الخوف".
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