تمثال مصارع سومو عند الحواجز يرعب خيول أولمبياد طوكيو... فيديو

أفاد فرسان في أولمبياد طوكيو أن تمثالًا بالحجم الطبيعي لمصارع السومو عند الحاجز العاشر، هو سبب فشل بعض الرياضيين خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات الأولمبياد.

وأكد الفرسان أن التمثال يشتت انتباه الخيول عن القفز. بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأشار البريطاني هاري تشارلز، والأيرلندي سيان أوكونور، والإسرائيلي تيدي فلوك، والفرنسية بينيلوبي ليبريفو، إلى صعوبات في اجتياز الحاجز المجاور للتمثال.

​فعندما يستدير الحصان نحو الحاجز، يرى تمثال الرجل الضخم. فيظنه إنسانا حقيقيا يحاول الهجوم عليه.

وقال هاري تشارلز، فارس من المنتخب الوطني البريطاني: "التمثال واقعي للغاية... إنه حقًا يبدو كإنسان وهو مخيف بعض الشيء. لا تحب الخيول حقيقة أنه أثناء القفز يجدون أنفسهم بجوار شخص مستعد للهجوم".

​وقال الإسرائيلي تيدي فلوك: "حاولنا تهدئة الخيول. من غير المتوقع بالنسبة لهم أن يروا مثل هذا التمثال قريب جدًا منهم".

وأضاف الفرنسي بينيلوبي ليبريفوست: "بعض الرياضيين، الذين لاحظوا أن التمثال يخيف الخيول، أحضروا الخيول إليه قبل السباق. كان هذا لمساعدة الخيول على عدم الخوف".