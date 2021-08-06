رئيس برشلونة: فضلت مستقبل النادي في الـ50 سنة المقبلة على بقاء ميسي

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، اليوم الجمعة، أنه فضل مستقبل النادي في الـ50 سنة المقبلة على بقاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي عقد خصيصا لتبرير رحيل ميسي: "أنا هنا لشرح الموقف الذي وصلنا إليه في المفاوضات مع ليونيل ميسي".

وأوضح: "من أجل تسجيل ميسي، كان على النادي الموافقة على عقد من شأنه أن يؤثر على النادي لمدة 50 عامًا من حيث حقوق البث التلفزيوني".

وأضاف: "لقد تلقينا ميراثًا رهيبًا، ليس لدينا كتلة رواتب محتملة، عرفنا ذلك عندما وصلنا إلى النادي، كانت الأرقام أسوأ بكثير مما أخبرونا به، الخسائر والديون مرتفعة للغاية".

وتابع: "تخضع قوانين وأنظمة الليغا لقواعد اللعب المالي النظيف، كنا نعلم ذلك مسبقًا، لكن الأرقام التي قدموها لنا بعد التدقيق كانت أسوأ مما قدموه في البداية".

وعن مستقبل النادي قال: "لا يمكنني اتخاذ قرار سيؤثر على النادي خلال الخمسين عامًا المقبلة، عمر النادي أكثر من 100 عام، وفوق كل شيء، وعلى الجميع، حتى أعظم لاعب في كل العصور".

وعن رواتب نجوم الفريق، قال لابورتا: "ما ننفقه هو أكثر بكثير مما توقعنا، لدينا كتلة رواتب ضخمة ولا تسمح بوجود هامش".

وأضاف: "لم نتمكن من التوافق مع العقد الذي عقدناه مع ميسي بسبب النظام النقدي".

وأعلن نادي برشلونة، يوم أمس الخميس، أن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر الفريق، مشيرا إلى وجود عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.