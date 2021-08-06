لابورتا: لدى ميسي العديد من العروض الفعلية من أندية أخرى

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقد خصيصا لتبرير رحيل ميسي، إن لدى النجم الأرجنتيني العديد من العروض الفعلية من أندية أخرى.

وقال لابورتا خلال المؤتمر الصحفي: "إنه [ميسي] أفضل لاعب في العالم ولديه عروض أخرى بالطبع"، بحسب ما ذكرت صحيفة "thesun" البريطانية.

BREAKING: Barcelona president CONFIRMS Lionel Messi has multiple transfer offershttps://t.co/HyaK5O6xGf pic.twitter.com/8za2U97265 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 6, 2021

​تم ربط اللاعب الأرجنتيني بالعديد من الأندية كمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وتشير التقارير إلى أن باريس سان جيرمان قد تواصل بالفعل مع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا.

وأضاف لابورتا: "أراد ليو البقاء في برشلونة، أردناه أن يبقى، وبعد كل هذه المفاوضات، تأتي لحظة تحتاج فيها إلى قول هذا يكفي".

وأعلن نادي برشلونة، يوم أمس الخميس، أن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر الفريق، مشيرا إلى وجود عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.