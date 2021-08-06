بويول يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي بعد رحيله عن برشلونة

وجه كارلوس بويول، أسطورة برشلونة، رسالة مؤثرة إلى النجم ليونيل ميسي، بعد رحيله رسميا عن النادي الكتالوني.

ونشر بويول صورة له مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".

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وعلق بويول على الصورة: "شكرًا جزيلاً لك على كل شىء يا ليو.. لا يمكننا أبدًا أن نشكرك على كل ما قدمته لنا.. أتمنى لك الأفضل".

وأعلن نادي برشلونة، يوم أمس الخميس، أن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر الفريق، مشيرا إلى وجود عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

وأكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، اليوم الجمعة، أنه فضل مستقبل النادي في الـ50 سنة المقبلة على بقاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي عقد خصيصا لتبرير رحيل ميسي: "أنا هنا لشرح الموقف الذي وصلنا إليه في المفاوضات مع ليونيل ميسي".

وأوضح: "من أجل تسجيل ميسي، كان على النادي الموافقة على عقد من شأنه أن يؤثر على النادي لمدة 50 عامًا من حيث حقوق البث التلفزيوني".