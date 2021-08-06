صحيفة فرنسية: ميسي يتصل بنادي باريس سان جيرمان تمهيدا لانتقال محتمل

قالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، اليوم الجمعة، إن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم يجهزون خطة مالية تحسبا لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انفصل عن برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الذي يمثل ميسي اتصل بسان جيرمان حول انتقال محتمل للاعب الأرجنتيني إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد صرح اليوم الجمعة بأن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لم يملك أي خيار سوى عدم تجديد عقد ليونيل ميسي بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري.

وأشار لابورتا إلى أن برشلونة وميسي أرادا التوقيع على عقد جديد لكن الرواتب تمثل 110 في المئة من إيرادات النادي الحالية وهو ما يعني أن النادي ينفق أكثر من المتوقع وهي مخاطرة مالية.

وأبلغ لابورتا مؤتمرا صحفيا "النادي أهم من أي شيء حتى أهم من أفضل لاعب في العالم".

وانضم ميسي إلى برشلونة وعمره 13 عاما وهو هداف النادي عبر العصور والأكثر مشاركة في المباريات، حيث أحرز 672 هدفا في 778 مباراة بجميع المسابقات.

وكان لاعب منتخب الأرجنتين حرا وبإمكانه التفاوض للانتقال لأندية أخرى بعد انتهاء عقده في يونيو/حزيران لتنتهي مسيرة استمرت 21 مع النادي الإسباني.

وفي يناير/كانون الثاني قالت صحيفة إلموندو أن عقد ميسي الأخير الذي تم توقيعه في 2017 هو الأعلى في الرياضة على الإطلاق.

وأوضح لابورتا أن برشلونة توصل لاتفاقين مع ميسي أولهما التجديد لعامين على أن يتم دفع الراتب على مدار خمسة أعوام والاتفاق الثاني كان لخمسة مواسم.

وأضاف لابورتا أن النادي لم يستطع التوقيع بسبب لوائح اللعب المالي لرابطة الدوري وأنه رفض الموافقة على اقتراح رابطة الدوري بشأن استثمارات الأسهم الخاصة من شركة سي.في.سي من أجل الإبقاء على اللاعب الأرجنتيني.

وقال لابورتا إنه من أجل التوصل إلى طلبات رابطة الدوري كان يجب عليه الموافقة على عملية إعادة رهن النادي بشكل أساسي وهو ما كان سيؤثر على النادي على مدار 50 عاما مقبلة من حيث حقوق البث التلفزيوني.

وأضاف "لا يمكن تعريض المؤسسة لخطر أكبر".