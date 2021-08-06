لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق تحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو

وخسرت جيانا أمام منافستها الصينية يين شياويان في مباراة نصف النهائي رغم التعادل بنتيجة 1-1، حيث فازت بطلة الصين بتصويت الحكام نظرًا لأنها الأكثر فاعلية في المباراة من وجهة نظرهم، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للأولمبياد على "تويتر".
Giana Lofty wins #Bronze for #EGY in the women's -61kg #KarateKumite event!@worldkarate_wkf | #StrongerTogether | @Tokyo2020 pic.twitter.com/YjKh93EPOd— Olympics (@Olympics) August 6, 2021
وتنص لوائح منافسات الكاراتيه على أن يحصل اللاعب الخاسر في مباراة الدور قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث، لتصبح جيانا أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية.
كما تعتبر هذه الميدالية هي الأولى لمصر في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد، والـ36 في تاريخ مصر الأولمبي والثانية عربيًا باللعبة.
وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إلى 4 ميداليات برونزية، بعدما فاز الثلاثي سيف عيسى وهداية ملاك لاعبا التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، بالميداليات البرونزية.
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