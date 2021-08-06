أولمبياد طوكيو... المكسيك تحرم اليابان صاحبة الأرض من برونزية كرة القدم

أحرز المنتخب المكسيكي، اليوم الجمعة، الميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم لدى الذكور في الألعاب الأولمبية في طوكيو، وذلك بفوزه بثلاثة أهداف لواحد على نظيره الياباني صاحب الأرض.

وسجل أهداف المنتخب المكسيكي سيباستيان كوردوفا عند الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ويوهان فاسكيس عند الدقيقة 22 وأليكسيس فيغا عند الدقيقة 58، فيما وقع الهدف الوحيد لليابان كاورو ميتوما عند الدقيقة 78.

وكان منتخب اليابان تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على جنوب أفريقيا 1-0 وعلى المكسيك 2-1 وعلى فرنسا 4-0، ثم فاز في ربع النهائي على نيوزلندا بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي، وخسر في قبل النهائي أمام إسبانيا 1-2 بعد التمديد.

ووصلت المكسيك إلى الدور نصف النهائي بعد أداء لافت في دور المجموعات وربع النهائي مسجلة 14 هدفًا في 4 مباريات، منها سداسية في دور الثمانية ضد كوريا الجنوبية (6-3).

وتقام المباراة النهائية يوم غد السبت، حيث يتواجه منتخب البرازيل حامل اللقب في دورة "ريو 2016"، مع إسبانيا التي تضم ستة لاعبين شاركوا في النسخة الاخيرة من كأس أوروبا.

وهذه المرة الأولى التي تصل فيها إسبانيا الى المباراة النهائية منذ سقوطها في نهائي أولمبياد "سيدني 2000" أمام الكاميرون بركلات الترجيح، والثالث على الإطلاق بعد فوزها على أرضها بذهبية أولمبياد "برشلونة 1992" على حساب بولندا (3-2).