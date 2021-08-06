هل ينتقل ميسي إلى صفوف مانشستر سيتي بعد مغادرته برشلونة... بطل الدوري الإنجليزي يحسم الأمور

ترددت في الساعات الماضية مزاعم بشأن انتقال نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى صفوف فريق مانشستر سيتي البريطاني، بعد الإعلان رسميا عن مغادرته فريقه برشلونة الإسباني.
وربط محبو ميسي على الفور تكهناتهم بشأن انتقال نجمهم المفضل إلى مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أنباء أمس الخميس المفاجئة بمغادرته كامب نو، خاصة وأن مدرب سيتي، بيب غوارديولا كان المدير الفني لميسي في فريق برشلونة لمدة 4 سنوات ناجحة.
لكن غوراديولا استبعد، اليوم الجمعة، أنباء انتقال ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي، بل وأصر خلال مؤتمر صحفي على أن لم شمله مع المدافع الأرجنتيني الشهير ليس ضمن خططه بالوقت الحالي، بحسب وكالة أنباء "فرانس برس".
وقال غوارديولا للصحفيين: "في الوقت الحالي، ليس في أذهاننا (التعاقد مع ميسي)، لا على الإطلاق".
وتابع أن ناديه يركز حاليا على التعاقد مع اللاعب جاك غريليش، من فريق أستون فيلا مقابل 139 مليون دولار في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتوجه بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي بالشكر إلى ليونيل ميسي "لنقله نادي برشلونة إلى مستوى آخر"، كما تمنى أن تقام له أفضل مباراة وداع على الإطلاق.
وكان رئيس فريق برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، قال إن النادي اضطر إلى إنهاء علاقته الطويلة مع ليونيل ميسي بسبب مشاكل مالية "مروعة" موروثة عن النظام السابق.
وانتهى عقد ميسي (34 عاما) نهاية الموسم الماضي، لكن بدا أنه عازم على توقيع صفقة جديدة قبل الإعلان المفاجئ عن خروجه.
وإلى جانب مانشستر سيتي، فقد تردد أن نادي باريس سان جيرمان سيكون وجهة ميسي المقبلة، الذي فاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا و10 ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة.
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