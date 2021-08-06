مدبولي يحمس لاعبي منتخب كرة اليد المصري قبل مباراتهم أمام إسبانيا

حرص رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، على تحميس لاعبي منتخب بلاده لكرة اليد قبل مواجهتهم نظيرهم الإسباني، غدا السبت، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

كما هنأ مدبولي اللاعبين من خلال اتصال هاتفي معهم على الأداء المتميز الذي قدموه في الأولمبياد حتى الآن، وتمنى لهم التوفيق في مباراة الغد، التي ستشهد منافسة على الميدالية البرونزية في كرة اليد.

وجاء اتصال رئيس الوزراء المصري بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد خلال لقائهم وزير الرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، الموجود في طوكيو حاليا لتشجيع لاعبي البعثة المصرية في باقي المنافسات المتبقية بدورة الألعاب الأولمبية، وحضور عدد من مبارياتهم، والحفل الختامي للأولمبياد.

وحازت مصر حتى الآن على 4 ميداليات برونزية في أولمبياد طوكيو، بعد تحقيق سيف عيسى وهدايا ملاك لاعبا التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة وجيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه الميداليات البرونزية.

وتقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في الفترة من 23 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب الجاري، وكان من المقرر إقامتها العام الماضي، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وتقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.