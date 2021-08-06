تسريبات تكشف عن وجهة ميسي القادمة بعد برشلونة وبعض تفاصيل الصفقة

كشفت تسريبات، اليوم الجمعة، عن وجهة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي القادمة، بعد إعلان نادي برشلونة الإسباني المفاجئ عن مغادرته له، الذي سبب صدمة كبيرة لمحبيه حول العالم.

غرد الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، لمتابعيه البالغ عددهم 4 ملايين، عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر"، أن نادي باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع ميسي.

وتابع رومانو أن عقد باريس سن جيرمان الرسمي مع ليونيل ميسي سيمتد حتى يونيو/ حزيران 2023، وأن النادي سيرسل العقد إلى المدافع الأرجنتيني ووالده، خورخي، خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن العقد يتضمن خيارا لتمديده حتى عام 2024.

Paris Saint-Germain are close to sign Leo Messi, confirmed. PSG are preparing the official contract until June 2023 to be submitted to Messi and his father Jorge in the next hours 🚨🇦🇷 #Messi



Messi’s open to join PSG. Neymar was pushing in the last 24h. PSG are so, so confident. pic.twitter.com/WNRYJKCkjs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021

وأكد فابريزيو رومانو أن نادي باريس سان جيرمان واثق جدا من ضم ميسي إلى صفوفه، كما أن الأخير منفتح للانضمام إليه في المقابل.

كما كشف أن مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار جونيور دا سيلفا، أخذ يقنع صديقه ميسي بإلحاح خلال الـ24 ساعة الماضية بشأن انضمامه إلى النادي.

وفي تغريدة أخرى، شدد فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان هو النادي الوحيد الذي تواصل مع ليونيل ميسي ووالده خورخي بصورة مباشرة منذ مساء أمس الخميس، ودون استخدام وسيط.

Paris Saint-Germain have been the only club to approach Leo and Jorge Messi directly since Thursday evening - not using intermediary. Dressing room also ‘convinced’ that Leo’s coming. 🚨🇦🇷 #Messi



PSG contract proposal will include an option to extend the agreement until 2024. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021

وأردف أن غرفة خلع الملابس في النادي مقتنعة أيضا أن ميسي قادم إلى باريس سان جيرمان.

وأعلن نادي برشلونة، يوم أمس الخميس، أن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر الفريق، مشيرا إلى وجود عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

وأكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، اليوم الجمعة، أنه فضل مستقبل النادي في الـ50 سنة المقبلة على بقاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي عقد خصيصا لتبرير رحيل ميسي: "أنا هنا لشرح الموقف الذي وصلنا إليه في المفاوضات مع ليونيل ميسي".

وأوضح: "من أجل تسجيل ميسي، كان على النادي الموافقة على عقد من شأنه أن يؤثر على النادي لمدة 50 عاما من حيث حقوق البث التلفزيوني".