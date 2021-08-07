البطلة المصرية فريال عبد العزيز تكشف باكية سر نجاحها في الأولمبياد... فيديو

فازت لاعبة الكاراتيه المصرية، فريال عبد العزيز، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 61 كيلوغراما، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقالت: "تعب كبير ليس تعب سنة أو سنتين، الضغط النفسي كان كبيرا، شكرا لمصر، شكرا لأمي أمي أمي، هذا إنجازك وليس إنجازي أنا، الحمدلله".

وتابعت: "لم تنتهي البطولة بعد، ولكننا تجاوزنا المرحلة الأصعب، موعدنا في النهائي، المنافسة كانت صعبة، جميع اللاعبين كانو مصنفين، وذلك زاد من صعوبة المهمة".

وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إلى 4 ميداليات برونزية، بعدما فاز الثلاثي سيف عيسى وهداية ملاك لاعبا التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، بالميداليات البرونزية.