روسيا تفقد ذهبية "الجمباز الإيقاعي" لأول مرة منذ 25 عاما

فشل فريق الجمباز الإيقاعي الروسي للسيدات في الفوز بالميدالية الذهبية في فردي الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ 25 عامًا.

في المسابقات طوكيو، فازت ممثلة إسرائيل لينا أشرم في الذهبية، في حين حلت الروسية دينا أفرينا في المرتبة الثانية، ولم تصل شقيقتها أرينا إلى المراكز الثلاثة الأولى.

وكان آخر مرة لم يتمكن فيها الروس من الفوز بهذه المسابقة في دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا عام 1996.

الميدالية الرابعة لإسرائيل

حصلت لينوي أشرم لاعبة الجمباز الايقاعي

على ميدالية اخرى في #أولمبياد_طوكيو 🇮🇱

فخر واعتزاز pic.twitter.com/edjR18GPek — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) August 7, 2021

وفازت الروسيات يوليا بارسوكوفا عام 2000 ، وألينا كابيفا عام 2004 ، وإيفغينيا كانايفا عامي 2008 و 2012 ، ومارغاريتا مامون عام 2016.

الجمباز الإيقاعي، هو نوع خاص من منافسات الجمباز مخصص للسيدات فقط، تقوم فيه اللاعبة بأداء حركات إيقاعية بشكل جمالي رشيق على أنغام الموسيقى وهي تحمل أداة في يدها.