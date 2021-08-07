روسيا تفقد ذهبية "الجمباز الإيقاعي" لأول مرة منذ 25 عاما

في المسابقات طوكيو، فازت ممثلة إسرائيل لينا أشرم في الذهبية، في حين حلت الروسية دينا أفرينا في المرتبة الثانية، ولم تصل شقيقتها أرينا إلى المراكز الثلاثة الأولى.
وكان آخر مرة لم يتمكن فيها الروس من الفوز بهذه المسابقة في دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا عام 1996.
الميدالية الرابعة لإسرائيل— إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) August 7, 2021
حصلت لينوي أشرم لاعبة الجمباز الايقاعي
على ميدالية اخرى في #أولمبياد_طوكيو 🇮🇱
فخر واعتزاز pic.twitter.com/edjR18GPek
وفازت الروسيات يوليا بارسوكوفا عام 2000 ، وألينا كابيفا عام 2004 ، وإيفغينيا كانايفا عامي 2008 و 2012 ، ومارغاريتا مامون عام 2016.
الجمباز الإيقاعي، هو نوع خاص من منافسات الجمباز مخصص للسيدات فقط، تقوم فيه اللاعبة بأداء حركات إيقاعية بشكل جمالي رشيق على أنغام الموسيقى وهي تحمل أداة في يدها.
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