رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي تنتقد قرار لجنة التحكيم

انتقدت رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي ايرينا أوسمانوفا، الحكم الصادر من قبل لجنة "الجمباز الإيقاعي" في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، واصفة إياه بـ "وصمة عار في تاريخ المنافسة".

وأضافت أوسمانوفا "دينا لم تخسر، لكن للأسف، الحكم كان ظلما صارخا. سوف يسجل في التاريخ تماما كما حدث مع اللاعب أليكسي نيموف (في دورة الألعاب الأولمبية في أثينا 2004 ) دينا فعلت كل شيء بشكل نظيف، ولم ترتكب أي خطأ".

واضاع فريق الجمباز الإيقاعي الروسي للسيدات في الفوز بالميدالية الذهبية في فردي الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ 25 عاما.

وحققت ممثلة إسرائيل لينا أشرم الذهبية، في حين حلت الروسية دينا أفرينا في المرتبة الثانية، بفارق 0.150 نقطة. ولم تصل شقيقتها أرينا إلى المراكز الثلاثة الأولى.

الميدالية الرابعة لإسرائيل

حصلت لينوي أشرم لاعبة الجمباز الايقاعي

على ميدالية اخرى في #أولمبياد_طوكيو 🇮🇱

فخر واعتزاز pic.twitter.com/edjR18GPek — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) August 7, 2021

وكان آخر مرة لم يتمكن فيها الروس من الفوز بهذه المسابقة في دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا عام 1996.