المنتخب المصري لكرة اليد يودع حلم تحقيق الميدالية الذهبية في الأولمبياد

ودع المنتخب المصري لكرة اليد حلم تحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، بعد هزيمته في نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 23-27.

وواجه هجوم المنتخب المصري صعوبات كبيرة في اختراق دفاع المنتخب الفرنسي، وحارسه المتألق فينسان جيرار، بحسب ما ذكرت وكالة "سكاي نيوز" البريطانية.

​ولا يزال لاعبو المنتخب المصري بإمكانهم تحقيق ميدالية لبلادهم، عندما يخوضون مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت، أمام الخاسر من لقاء الدنمارك وإسبانيا، في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

دخل المنتخب المصري لليد التاريخ كونه أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي منافسات كرة اليد في دورة ألعاب أولمبية.