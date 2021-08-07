روسيا تحقق ميدالية ذهبية جديدة في "السباحة المتزامنة" في طوكيو

حصلت آلا شيشكينا، سفيتلانا روماشينا، سفيتلانا كوليسنيشنكو، ألكسندرا باتسكيفيتش، ماريا شوروشكينا، فلادا شيغيريفا، مارينا جوليادكينا، بولينا كومار، اللواتي كن في المقدمة بعد البرنامج الفني، على 98.8000 نقطة في البرنامج.
كانت النتيجة الإجمالية للنساء الروسيات 196.0979.
احتلت المركز الثاني ممثلات المنتخب الصيني (193.5310)، وفي المركز الثالث جاء المنتخب الأوكراني (190.3018).
A SEVENTH #gold for Svetlana Romashina!— Olympics (@Olympics) August 7, 2021
An incredible achievement, made possible by the success of #ROC in the #ArtisticSwimming team event.#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @FINA1908 pic.twitter.com/oKhXmZ2cR0
حققت بهذا الفوز السباحات الروسيات في المنتخب الوطني الروسي الميدالية 66 في الألعاب التي أقيمت في طوكيو.
في المجموع، حصل الروس على 18 ميدالية ذهبية و 25 فضية و 23 جائزة برونزية.
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