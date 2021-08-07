روسيا تحقق ميدالية ذهبية جديدة في "السباحة المتزامنة" في طوكيو

حصلت آلا شيشكينا، سفيتلانا روماشينا، سفيتلانا كوليسنيشنكو، ألكسندرا باتسكيفيتش، ماريا شوروشكينا، فلادا شيغيريفا، مارينا جوليادكينا، بولينا كومار، اللواتي كن في المقدمة بعد البرنامج الفني، على 98.8000 نقطة في البرنامج.

كانت النتيجة الإجمالية للنساء الروسيات 196.0979.

احتلت المركز الثاني ممثلات المنتخب الصيني (193.5310)، وفي المركز الثالث جاء المنتخب الأوكراني (190.3018).

​حققت بهذا الفوز السباحات الروسيات في المنتخب الوطني الروسي الميدالية 66 في الألعاب التي أقيمت في طوكيو.

في المجموع، حصل الروس على 18 ميدالية ذهبية و 25 فضية و 23 جائزة برونزية.