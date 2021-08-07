السعودية تحصل على أول ميدالية فضية لها في الأولمبياد بعد خسارتها مع إيران في نهائي الكاراتيه..فيديو

ورغم تقدم حامدي 3 - 0، إلا أنه خسر بعد تلقيه إنذارا من الدرجة الرابعة، من حكم المباراة، الذي اعتبره استخدم العنف ضد خصمه الإيراني، بعد توجيه ضربة أسقطت خصمه وأخرجته من المنافسة.
🎥 | 😍🇸🇦👏🏻#طوكيو2020#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/tKt5PAmN6o— Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) August 7, 2021
وكان حامدي استهل مشاركته بالخسارة أمام بطل العالم في العام 2018، الكرواتي إيفان كفيسيتش بواقع 2-3، قبل أن يفوز على الأميركي براين إير 4-1.
Meet the new Olympic champion in Male Kumite +75kg. The 🥇 goes to Sajad Ganjzadeh 🇮🇷 after being declared the winner over Tareq Hamedi 🇸🇦— World Karate Federation 🥋 (@worldkarate_wkf) August 7, 2021
Congratulations to the medallists!#Karate #Karatekumite #KarateSpirit #Tokyo2020 #StrongerTogether pic.twitter.com/IYOmyQpEUG
يذكر أن آخر ميدالة أولمبية للسعودية كانت في أولمبياد لندن 2012، حين فاز فريق الفروسية المكون من أربعة لاعبين ببرونزية قفز الحواجز.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)