ميدالية جديدة للعرب.. البحرينية كالكيدان جيزاهين تخطف فضية 10 آلاف متر

منحت البحرينية كالكيدان جيزاهين بلادها أول ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها بفضية سباق 10 آلاف متر سيدات.

وحصلت اللاعبة البحرينية على المركز الثاني خلف الهولندية سيفان حسن، التي توجت بالذهبية الثانية لها خلال أولمبياد طوكيو هذا العام، بحسب ما ذكرت اللجنة الأولمبية البحرينية.

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وفي المركز الثالث، حلت اللاعبة الإثيوبية ليتسنيت جيدي لتمنح بلادها الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الرجال 1500 متر حصل النرويجي جاكو على المركز الأول والميدالية الذهبية متفوقا على كافة منافسيه.

وفي المركز الثاني جاء اللاعب الكيني تيموثي شيرويوت بالميدالية الفضية، تلاه البريطاني جوش كير في المركز الثالث ليمنح بلاده البرونزية.