ميسي يخرج عن صمته بعد رحيله عن برشلونة

قرر نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الخروج عن صمته بعد مرور 3 أيام على إعلان فريق برشلونة الإسباني المفاجئ بشأن مغادرته النادي الكتالوني.

وسيعقد ميسي مؤتمرا صحفيا، غدا الأحد، في كامب نو، والذي من المتوقع أن يجيب فيه على الأسئلة بشأن مستقبله، بحسب موقع "جول".

كما أعلن نادي برشلونة الإسباني أنباء المؤتمر الصحفي لليونيل ميسي، وأضاف أنه سيتم بثه مباشرة عبر موقعه الرسمي.

Dimanche à 12h, Leo Messi livrera une conférence de presse.



EN DIRECT SUR https://t.co/u6zQAwASWL pic.twitter.com/lk3KP3hg06 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 7, 2021

ورجح الموقع أن ميسي سيتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن أسباب مغادرته نادي برشلونة، الذي سجل معه لسنوات طويلة العديد من البطولات التاريخية.

ودارت تكهنات أمس الجمعة بأن ليونيل ميسي يقترب من إتمام صفقة انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت تسريبات أمس أن مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار جونيور دا سيلفا، أخذ يقنع صديقه ميسي بإلحاح خلال الـ24 ساعة الماضية بشأن انضمامه إلى النادي.

واليوم السبت، أعلن شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، عن تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع ليونيل ميسي.

وأعلن نادي برشلونة، يوم الخميس، أن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر الفريق، مشيرا إلى وجود عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

وأكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، اليوم الجمعة، أنه فضل مستقبل النادي في الـ50 سنة المقبلة على بقاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي عقد خصيصا لتبرير رحيل ميسي: "أنا هنا لشرح الموقف الذي وصلنا إليه في المفاوضات مع ليونيل ميسي".

وأوضح: "من أجل تسجيل ميسي، كان على النادي الموافقة على عقد من شأنه أن يؤثر على النادي لمدة 50 عاما من حيث حقوق البث التلفزيوني".