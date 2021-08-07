تحرك روسي بعد نتيجة منافسة بين لاعبة روسية وأخرى إسرائيلية... فيديو

قال ستانيسلاف بوزدنياكوف، رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، يوم السبت، إن اللجنة الأولمبية الروسية لن تتنازل عن حقها في التحكيم خلال المباراة النهائية في الجمباز الإيقاعي للفردي (سيدات) في أولمبياد طوكيو، وتقوم حاليا بصياغة طلبات رسمية إلى الاتحاد الدولي للجمباز (FIG).

واحتلت لاعبة الجمباز الإيقاعي الروسية دينا أفرينا، في وقت سابق اليوم، المركز الثاني في نهائي الفردي الشامل للجمباز في أولمبياد طوكيو، حيث خسرت أمام لاعبة الجمباز الإسرائيلية لينوي أشرم بفارق 0.150 نقطة.

وطعن مدربو اللاعبة الروسية أفرينا في النتيجة بعد أن أسقطت أشرم الشريط خلال روتينها، لكن الطعن الروسي قوبل بالرفض.

وصرحت أخت دينا، أرينا، بمجرد انتهاء المباراة النهائية: "قررنا ألا نغض الطرف عن هذا الوضع برمته، ونعد مناشدات رسمية إلى الاتحاد الدولي للجمباز من أجل توضيح عدد من القضايا، وسنقوم بنشر النتائج ".

وأشار بوزدنياكوف إلى الواقعة بقوله أن مدربي ولاعبي الجمباز في الفريق الروسي، من خلال القوانين والقواعد السائدة، بذلوا قصارى جهدهم لتصحيح قرار الحكام بما في ذلك تقديم اعتراض فوري، ومع ذلك، تم رفض كل طلب تم تقديمه بشأن نقاط دينا.

وصرح بوزدنياكوف: " ويبدو لي أن دينا كانت أقوى في بعض الألعاب الروتينية، لذلك فإن خسارتها للذهبية لهي إهانة مؤلمة للغاية ".