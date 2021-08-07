بكاء في منزل فريال أشرف لحظة فوزها بذهبية تاريخية لمصر في طوكيو.. فيديو

نشرت "بوابة الأهرام" المصرية، مقطعا مصورا قالت إنه لأسرة البطلة المصرية فريال أشرف أول فتاة في التاريخ المصري تفوز بميدالية ذهبية في الأولمبياد.

وفازت فريال أشرف بالميدالية الذهبية للكارتية وزن 61 كجم بأولمبياد طوكيو 2020.

ويظهر المقطع تجمع العائلة أمام التلفاز، وتشجيعها وعند فوزها بالذهبية عمت الفرحة والسعادة بين أفراد الأسرة، فيما كانت تصرخ سيدة "يارتني كنت معاكي ياحبيبتي".

وفازت فريال أشرف على إيرينا زاريتسكا، من أذربيجان، بنتيجة 2 /صفر في النهائي اليوم السبت.

ودخلت فريال التاريخ كونها أول فتاة تحصل على ذهبية في تاريخ وجود مصر في الأولمبياد، والذهبية الثامنة في تاريخ مصر مع الأولمبياد، حيث كانت المشاركة الأولى لمصر في الأولمبياد عام 1912 وحصلت مصر على أول ذهبيتين في تاريخها عام 1928، ثم ذهبيتين في أولمبياد 1936، ومثلهما في أولمبياد 1948.

وعند هذا التاريخ تعطل حضور الذهب إلى مصر حتى فوز المصارع كرم جابر بذهبية 2004، واليوم بذهبية فريال أشرف، ليكتمل عدد الميداليات الذهبية في تاريخ مصر بثماني ميداليات ذهبية.