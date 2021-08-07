بداية قوية لباريس سان جيرمان في الدوري وسط أنباء عن اقتراب انضمام ميسي

قدم باريس سان جيرمان بداية قوية لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، حيث حقق فوزا بنتيجة 2-1 على نادي تروا الصاعد حديثا.

ويأتي هذا الفوز وسط توقعات بقرب انضمام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ست مرات للعملاق الفرنسي.

وسيعقد ميسي مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد بعد إعلان برشلونة الأسبوع الماضي رحيل المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 34 عاما عن النادي، بحسب رويترز.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، وقالت إن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان قال إن مواطنه كان "خيارا تم تقييمه".

وغرد الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، لمتابعيه البالغ عددهم 4 ملايين، عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر"، أن نادي باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع ميسي.

وتابع رومانو أن عقد باريس سان جيرمان الرسمي مع ليونيل ميسي سيمتد حتى يونيو/ حزيران 2023، وأن النادي سيرسل العقد إلى المدافع الأرجنتيني ووالده، خورخي، خلال الساعات المقبلة، وأضاف أن العقد يتضمن خيارا لتمديده حتى عام 2024.

وأكد فابريزيو رومانو أن نادي باريس سان جيرمان واثق جدا من ضم ميسي إلى صفوفه، كما أن الأخير منفتح للانضمام إليه في المقابل.

كما كشف أن مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار جونيور دا سيلفا، أخذ يقنع صديقه ميسي بإلحاح بشأن انضمامه إلى النادي.

وفي تغريدة أخرى، شدد فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان هو النادي الوحيد الذي تواصل مع ليونيل ميسي ووالده خورخي بصورة مباشرة منذ مساء أمس الخميس، ودون استخدام وسيط.