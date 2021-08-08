تعرض المصرية ابتسام زايد لحادث خلال سباق دراجات في طوكيو... فيديو

تعرضت متسابقة الدراجات المصرية، ابتسام زايد، لحادث تصادم داخل مضمار سباق الدراجات "الأومنيوم"، اليوم الأحد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقالت صحيفة "الوطن" إن خلال السباق اصطدمت ابتسام زايد بدراجتها بعدد من اللاعبات ببعضهن اصطدمن ببعضهن، وتساقطت واحدة تلو الأخرى.

The Women’s omnium scratch race was wild. The Irish rider went down in the big crash and the Italian rider literally got ran over 😳 #Tokyo2020 pic.twitter.com/7glupSyiLu — Cliff Barnes (@Pam_Ewing_) August 8, 2021

حاولت المتسابقة المصرية ابتسام تفادي زميلتها الإيطالية، إليسا بالسامو، التي سقطت قبلها على الأرض، لكنها اصطدمت بها بالدراجة لتسقط هي الأخرى على الأرض بقوة.

وأسفر الحادث عن سقوط 7 لاعبات من أصل 21 متسابقة، وتم استبعاد 4 منهم من سباق السكراتش للسيدات بسبب عدم استكمال السباق وعبور خط النهاية.

وجاءت المتسابقة المصرية على رأس المستبعدات إلى جانب لاعبات من فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وهونغ كونغ، فيما تعرضت اللاعبة البريطانية، لورا تروت، للإصابة إثر سقوطها واصطدام الدراجات بها.