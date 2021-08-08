رئيس "الأولمبية الدولية": ألعاب طوكيو نجحت وسط المخاوف من كورونا

صرح توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قبل ساعات من حفل ختام ألعاب طوكيو، اليوم الأحد، إنها حققت النجاح عند الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بتأجيلها لعام واحد بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب رويترز.

وتأجلت ألعاب طوكيو لعام واحد من 2020 بسبب الوباء، وأقيمت أغلب المنافسات دون حضور مشجعين، مع ضرورة وضع الكمامات لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.

يذكر أن عشاق الرياضة من مختلف أنحاء العالم، يودعون، اليوم الأحد، منافسات أولمبياد طوكيو 2021، التي استمرت لأكثر من أسبوعين.

وكانت النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية قد انطلقت في العاصمة اليابانية طوكيو، في 23 يوليو/ تموز الماضي، ويسدل الستار على أولمبياد طوكيو بالحفل الختامي المعتاد لدورات الألعاب الأولمبية، بحسب شبكة "العين".