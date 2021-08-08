ميسي يبكي بعد مغادرته برشلونة... ويرد بشأن باريس سان جيرمان... صور

لم يتمالك نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، دموعه، من انطلاق المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الأحد، في ملعب كامب نو، والخاص بتفاصيل مغادرته ناديه برشلونة الإسباني.

أكد ميسي للصحفيين أنه سيغادر نادي برشلونة، بعدما أعلن الأخير أنه لم يعد بإمكانه تحمل تكاليفه المرتفعة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وصرح ميسي متأثرا: "أحاول أن أتصرف بتواضع واحترام، وآمل أن يكون هذا ما تبقى مني عندما أغادر النادي".

وقال متأثرا: "هذا العام، كنت أنا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا ببرشلونة، هذا ما أردناه أكثر من أي شيء آخر".

وتابع:

"لقد بذلت كل شيء لهذا النادي من أول يوم وصلت فيه إلى اليوم الأخير. لم أتخيل أبدا أن أقول وداعا".

وأردف ميسي: "في الأيام الأخيرة ، فكرت كثيرا في ما يمكنني قوله والحقيقة أنني لا أستطيع التفكير في أي شيء".

Hard guy but you’re crying because Messi is shedding tears ... smh pic.twitter.com/1VSQsiXs8u — Wofa Kojo 🙌🏾🔥 (@kojo_mufasa) August 8, 2021

Messi really loves Barcelona... man has been crying throughout the press conference pic.twitter.com/0wakFlW4Pw — KELEWELE JOINT 🍟 (@ANKAMAGYIMI__) August 8, 2021

ولم يذكر ميسي في المؤتمر الصحفي ما هي خططه الفورية بشأن وجهته المقبلة بعد مغادرته نادي برشلونة، لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت، الجمعة، أنه من المقرر أن ينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن قال مديره ماوريسيو بوكيتينو للصحفيين إن ميسي "اختيار".

Lionel Messi crying while given a standing ovation 😞😢❤️ pic.twitter.com/B8fTNdekKc — 🪄🇳🇱 (@FDJChief) August 8, 2021

وردا على تلك الأنباء، قال ميسي في المؤتمر إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مستقبله بعد مغادرة برشلونة، لكنه أشار إلى أن "نادي باريس سان جيرمان احتمال ولكن لا شيء تم تحديده بعد".

واحتشد المئات من محبي ليونيل ميسي خارج ملعب كامب نو، اليوم الأحد، وارتدوا قميصه الذي يحمل رقمه 10.

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، والحائز على جائزة الكرة الذهبية ست مرات، منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن نادي برشلونة الخميس مغادرته لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الاحتفاظ به.