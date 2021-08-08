المنتخب العراقي يطير إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي

غادر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، مطار بغداد الدولي متوجها إلى إسبانيا.

وقال اتحاد الكرة العراقي في بيان، إن المنتخب غادر المطار إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي تحضيرا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وكان المنتخب العراقي قد باشر مساء أمس السبت، تجمعه الأول، على ملعب الشعب الدولي، حيث خاض تدريباته بقيادة المدرب المساعد رحيم حميد ومدرب الحراس أحمد جاسم.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن قائمة المنتخب العراقي المتوجهة إلى إسبانيا تضم 24 لاعبا.

واللاعبون هم: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، واحمد إبراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وكرار عامر وعلاء مهاوي وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان ومحمد قاسم وهمام طارق وابراهيم بايش وشريف عبد الكاظم وحسين علي وسجاد جاسم وبسام شاكر لخط الوسط، وشيركو كريم ومحمد داود ومهند علي وعلاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم لخط الهجوم.