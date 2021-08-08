فريال أشرف توجه رسالة إلى اللجنة الدولية الأولمبية بعد فوزها بذهبية الكاراتيه

وطالبت فريال في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي للكاراتيه، بمراجعة قرار اللجنة الدولية الأولمبية بإقصاء لعبة الكاراتيه من أولمبياد باريس 2024.

وشارك 82 متسابقا من 36 دولة في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد، وعاد 20 لاعبا ولاعبة إلى بلادهم بميداليات، وحصدت فريال ذهبية منافسات وزن أكثر من 61 كلغ لتكون أول فتاة مصرية تحصل على ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد.

وشهدت أولمبياد طوكيو 2020، للمرة الأولى وجود لعبة الكاراتيه، التي سرعان ما تحولت لرياضة غير أولمبية بإعلان استبعادها من نسخة باريس 2024.

وتقوم اللجنة المنظمة للأولمبياد في كل دورة باختيار مجموعة معينة من الرياضات، وفي الدورة المقبلة تم اختيار رياضات التسلق والتزلج وركوب الأمواج، واستبعاد الكاراتيه.

وقالت فريال: "لقد أظهرنا مدى جمال رياضتنا خلال الأولمبياد"، وأضافت: "كنا نستحق أن نكون هنا ونشارك".

وتابعت: "كنت أحلم بأن أكون جزءًا من اللألعاب الأولمبية منذ كنت طفلة وأنا فخورة جدًا لوجودي هنا".

وأضافت: "هناك العديد من الأطفال يحلمون بنفس الفرصة في المستقبل. أريد أن أدعم الفتيات الصغيرات لتدريبهن على الكاراتيه اللواتي قد يكن خجولات للغاية أو يعتقدن أنهن لسن أقوياء مثل الأولاد".

وأكدت فريال "أتمنى أن تغير اللجنة الأولمبية قرارها وتشارك لعبة الكاراتيه مرة أخرى في الألعاب الأولمبية في المستقبل".