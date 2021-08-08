أول تعليق من خليفة الدوسري بعد انتقاله إلى الهلال... فيديو

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للدوسري رفقة حمد اليامي زميله السابق في صفوف فريق القادسية، وهما في سيارة خاصة، وقال الدوسري في المقطع: "إن شاء الله نحقق البطولات سويًا مع الهلال في الموسم الجديد".

لاعب الهلال حمد اليامي ومعه خليفة الدوسري ووكيل أعماله بعد التوقيع مع كبير آسيا 💙💙

#يحيا_الهلال pic.twitter.com/MrVJtIa41N — محمد الحايك (@mhk3421) August 8, 2021

​وأعلن النادي، الملقب بـ"الزعيم" نجاح مجلس إدارته برئاسة فهد بن نافل في حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد إعلان التعاقد مع مدافع فريق القادسية خليفة الدوسري.

​وأوضح النادي أنه "تم التعاقد مع المدافع الشاب لمدة خمس سنوات بداية من الموسم الرياضي الجديد". أي أنه "سيرتدي قميص الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم حتى عام 2026"، بحسب موقع "الدوري السعودي".

​وأشار الموقع إلى أن الدوسري أبدى سعادة كبيرة بالانضمام إلى صفوف فريق الهلال، واعدا أن يسعى لتحقيق البطولات مع ناديه الجديد.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الدوسري سوف يحصل على 16 مليون ريال في المواسم الخمسة مع الهلال أي براتب سنوي يبلغ 3.2 مليون ريال.