ميسي يتسلم نسخة العقد من مسؤولي باريس ويضع لمساته الأخيرة عليها

تسلم والد نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي ووكيل أعماله خورخي ميسي عقد الانضمام من مسؤولي نادي باريس سان جيرمان.

وبسحب موقع "كورة دوت كوم"، فقد بات الإعلان عن الاتفاق الرسمي بين سان جيرمان وميسي مسألة وقت، بالنظر لما نشره أخيرا، خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو.

وقال الموقع إن الصحفي الإيطالي الخبير بسوق الانتقالات نشر عبر تويتر مساء اليوم الأحد قائلا إن:

"خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، تسلم العقد من مسؤولي بي إس جي، صباح اليوم الأحد".

وأضاف رومانو أيضا أن "ليونيل بصدد الموافقة على بنود هذا التعاقد بمجرد إصلاح بعض التفاصيل النهائية".

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، والحائز على جائزة الكرة الذهبية ست مرات، منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن نادي برشلونة الخميس مغادرته لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الاحتفاظ به.