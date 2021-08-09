اللجنة الأولمبية الروسية: أولمبياد طوكيو انتهت بانتصار للرياضيين الروس

قال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، اليوم الاثنين، إن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو انتهت بانتصار للرياضيين الروس.

طوكيو- سبوتنيك. وأضاف بوزدنياكوف لوكالة "سبوتنيك": "قدمنا إلى طوكيو والقلق يسودنا، كوننا لم نكن نعرف كيف ستكون هذه الدورة الأولمبية بالنسبة لنا، لكننا نغادر طوكيو بقلب هادئ (مفعم)"، لافتا إلى أن" دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو انتهت، بانتصار الفريق الروسي".

وأضاف بوزدنياكوف أن منظمو أولمبياد طوكيو بذلوا قصار جهدهم لانجاح الألعاب.

واحتل المنتخب الروسي الذي أجبر على المشاركة في أولمبياد طوكيو تحت العلم الأولمبي بسبب عقوبات محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المركز الخامس في ترتيب الميداليات بحصوله على 20 ميدالية ذهبية و28 فضية و23 برونزية.

ووصف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني، توماس باخ، هذه الالعاب "بالرحلة الأولمبية الأكثر تحدياً"، فيما سلمت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي العلم إلى رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.

وقال باخ: "الآن علي أن أعلن نهاية هذه الرحلة الأولمبية الأكثر تحديا و أعلن اختتام دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين". وبتسليم العلم الأولمبي إلى هيدالغو، تنتقل شعلة النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية الصيفية إلى العاصمة الفرنسية التي تستضيف الألعاب في العام 2024.

هذا وشارك في الأولمبياد أكثر من 11 ألف رياضي من 206 دول، إضافة إلى فريق للاجئين يتألف من 29 رياضيا من 11 دولة، في منافسات الألعاب الأولمبية. وتنافس المشاركون، في 33 رياضة و50 تخصصا.