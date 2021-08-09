جماهير الإنتر ميلان توجه انتقادات للإدراة بسبب لوكاكو

اغتنمت جماهير إنتر ميلان المواجهة الودية للنادي ضد بارما، أمس الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد لتوجيه الانتقادات للإدارة على خلفية قرارها بيع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو لنادي تشيلسي الإنجليزي.

ورفع الجمهور المتواجد في المدرجات، رسالة إلى الرئيس ستيفن زانغ، كتبوا فيها: "زانغ، إذا كنت تريد إنقاذ إنتر، فعليك المغادرة"، ورسالة أخرى: "زانغ، لقد انتهى الوقت".

The Inter Milan fans continue to protest against Suning. Waving money about saying "you have to sell, we'll give you the money." Curva Nord doing their bit against the owners, plenty of banners and chants in effect too. pic.twitter.com/bNBeUlhHXM — Gica (@GicaCALCIO) August 8, 2021

كما ظلوا يهتفون: "عليك أن تبيع وسنمنحك المال".

ولم يتواجد لوكاكو حتى على مقاعد البدلاء، وهو ما اعتبره الجمهور بمثابة علامة أخرى على قرب انتقاله إلى تشيلسي.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن لوكاكو، البالغ 28 عاما، اقترب كثيرا من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.

وكان الإنتر قد تعاقد مع لوكاكو في صيف عام 2019، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلى 80 مليون يورو، حيث بقي موسمين فقط ليعود مرة أخرى لصفوف تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الحالي.