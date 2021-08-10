رياض محرز: لست منشغلا بالمنافسة وأمرها لا يخيفني

قال النجم الجزائري رياض محرز، إن المنافسة في فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمر لا يخفيه، مؤكدا أن المنافسة ساعدته في تحسين مستواه.

وأوضح رياض محرز في أحدث تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، قائلا: "المنافسة ساعدتني على تحسين الأداء. المدرب أيضا، إنّه يُركّز على أدق التفاصيل حتى ترتقي إلى أعلى المنابر".

وأضاف جناح فريق "الأزرق السماوي": "يجب أن تكون قويا من الناحية الذهنية حتى تصل إلى أعلى مستوى فني. أعلم أن المدرب هو صاحب القرار الأخير بِخصوص التشكيل الأساسي، ولكن اللعب بِطريقة جيّدة، يمنحك فرصة كبيرة لِحجز مقعد أساسي".

هذا وجلبت إدارة نادي مانشستر سيتي في الأيّام القليلة الماضية صانع الألعاب جاك غريليش بمبلغ ضخم جدا (117 مليون يورو)، وتستعدّ لانتداب جديد بِصفقة أخرى مُدوّية والأمر يتعلّق بِالمهاجم هاري كين. فضلا عن توفّر الفريق الإنجليزي على لاعبين عالميين مثل رحيم سترلينغ وكيفين دو بروين وإيلكاي غوندوغان، ومواهب صاعدة على غرار فيل فودن.

هذا وسيبدأ رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي رحلة الدّفاع عن اللقب، بِمواجهة قوية أمام المضيف توتنهام في 15 من شهر أغسطس/آب الجاري، في إطار الجولة الأولى من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الجديد.