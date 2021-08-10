إعلام فرنسي: ميسي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي توصل لاتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على أن يصل إلى العاصمة باريس خلال الساعات المقبلة تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن أسطورة نادي برشلونة السابق توصل إلى اتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان "ومن المتوقع أن تصل طائرته في الساعات القليلة المقبلة إلى العاصمة الفرنسية".

وتابعت الصحيفة أنه من المتوقع أن يجتاز الفحص الطبي بنهاية اليوم، "ثم يوقع عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لمدة عام إضافي"، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدا في ملعب النادي الباريسي لتقديم اللاعب.

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، والحائز على جائزة الكرة الذهبية ست مرات، منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن نادي برشلونة مغادرته لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الاحتفاظ به.