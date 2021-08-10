"سيلفي" تؤكد سفر ميسي للتعاقد مع باريس سان جيرمان

أكدت صورة نشرتها أنتونيلا، زوجة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، على سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل التعاقد مع نادي باريس سان جيرمان، بعد مغادرته نادي برشلونة الإسباني.

ونشرت زوجة ميسي عبر خاصية "الستوريز" على حسابها في موقع "إنستغرام" صورة "سيلفي" تجمعها بزوجها داخل الطائرة المتجهة إلى باريس من أجل التعاقد مع النادي الفرنسي، وكتبت معها: "نحو مغامرة جديدة نخوضها معا نحن الخمسة"، في إشارة إليها وزوجها وأطفالهما الثلاثة.

...and here’s Leo Messi on the plane together with his wife Antonela, rumbo a Paris. Time to have medical and sign as new PSG player. ✈️🇫🇷 #Messi #PSG



Historical day. pic.twitter.com/cOrK1Aej1f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021

وتداولت مواقع رياضية عالمية مقطعا مصورا للحظة وصول ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا وأطفالهما الثلاثة إلى مطار برشلونة، استعدادا للسفر إلى باريس من أجل إتمام صفقته مع نادي باريس سان جيرمان.

✈️ Lionel Messi arriving to catch his flight to Paris to complete his move to PSG pic.twitter.com/tcLgeDhryD — Football Daily (@footballdaily) August 10, 2021

كما أكد خورخي، والد ليونيل ميسي، لبعض الصحفيين الإسبان أثناء تواجده في مطار برشلونة على انتقال نجله إلى نادي باريس سان جيرمان، مكتفيا بالتعليق: "نعم".

وعند سؤال أحد المراسلين له عن من المسؤول وراء عدم تجديد ميسي عقده مع نادي برشلونة، أجابه والده: "اسأل النادي".

🛫 Jorge Messi at Barcelona airport heading to Paris and says Lionel Messi is signing for PSG pic.twitter.com/zocsg7Fpdk — Football Daily (@footballdaily) August 10, 2021

​وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي توصل لاتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على أن يصل إلى العاصمة باريس خلال الساعات المقبلة تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن أسطورة نادي برشلونة السابق توصل إلى اتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان "ومن المتوقع أن تصل طائرته في الساعات القليلة المقبلة إلى العاصمة الفرنسية".

وتابعت الصحيفة أنه من المتوقع أن يجتاز الفحص الطبي بنهاية اليوم، "ثم يوقع عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لمدة عام إضافي"، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدا في ملعب النادي الباريسي لتقديم اللاعب.

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، والحائز على جائزة الكرة الذهبية ست مرات، منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن نادي برشلونة مغادرته لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الاحتفاظ به.