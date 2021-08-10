مؤمن زكريا يسأل محبيه تكثيف الدعاء له

كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن تواصله مع أسرة لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، عقب تعرض الأخير لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن شوبير، قائد فريق الأهلي الأسبق، أن زكريا يناشد محبيه أن يكثفوا له الدعاء خلال هذه الفترة.

وقال شوبير إن مؤمن زكريا وأسرته، يتلقون دعما من الجميع لتجاوز هذه المحنة حتى يعود إلى الملاعب مجددا.

وكان زكريا لاعب منتخب مصر قد تعرض لأزمة صحية قبل يومين عقب سقوطه في المنزل، الأمر الذي استدعى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحالة الصحية للاعب الأهلي شهدت تحسنا كبيرا، بعد تلقيه العلاج، في المستشفى. ويتوقع أن يغادر مؤمن زكريا المستشفى خلال الساعات المقبلة.