عداءة بيلاروسية تعرض ميداليتها الفضية للبيع

أفادت وسائل إعلام، بأن العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا، قامت بعرض ميداليتها الفضية التي فازتها في دورة الألعاب الأوروبية 2019 للبيع بموقع eBay للتجارة الإلكترونية.

وحسب وكالة "رويترز"، عرضت كريستينا تيمانوفسكايا الميدالية للبيع في مزاد على موقع "eBay" حيث تخطى سعرها 5200 دولار.

وأضافت الوكالة أن "الموقع أشار إلى أنه سيتم تحويل الأموال من بيع الميدالية الفضية إلى صندوق التضامن الرياضي البيلاروسي".

وقالت اللاعبة سابقا لوسائل الإعلام إنها تعتزم طلب اللجوء في أوروبا، وناشدت اللجنة الأولمبية الدولية مساعدتها. ووفقًا لتيمانوفسكايا، تم الضغط عليها وحاولوا إخراجها من اليابان دون موافقتها.

كما أصدرت السفارة البولندية في اليابان تأشيرة لتيمانوفسكايا لأسباب إنسانية. وغادر زوجها أرسيني زدانيفيتش بيلاروسيا إلى أوكرانيا وحصل أيضًا على تأشيرة إنسانية من بولندا.

وكانت اللاعبة البيلاروسية، كريستينا تيمانوفسكايا، قد أعلنت رفضها اللعب واستعدادها للعودة إلى بيلاروسيا عندما يكون الوضع آمنًا بالنسبة لها هناك.

وكان من المفترض أن تتنافس تيمانوفسكايا في أولمبياد طوكيو في الجري على مسافات 100 و200 متر. ولكن بعد إيقاف اثنين من الرياضيين البيلاروس من المشاركة بسبب عدم وجود العدد المطلوب من اختبارات المنشطات، قرر المدربون استخدام تيمانوفسكايا في سباقات أخرى، مما أثار انتقاد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت تيمانوفسكايا بعد رفضها الامتثال لقرار المدربين أن الإدارة الرياضية تحاول تصحيح عملها السيئ على حساب الرياضيين.

بعد ذلك، أعلنت اللجنة الأولمبية البيلاروسية أن تيمانوفسكايا ستتوقف عن المشاركة في الألعاب "بسبب حالتها العاطفية والنفسية".

ويوم الجمعة الماضي، علقت اللجنة الأولمبية الوطنية في بيلاروسيا على قرار اللجنة التأديبية التابعة للجنة الأولمبية الدولية بحرمان لاعبين بيلاروسيين من المشاركة في البطولة العالمية في طوكيو.

وذكرت اللجنة الأولمبية البيلاروسية في بيانها أن "المدربين البيلاروسيين، يوري مويسيفيتش وأرتور شوماك، حُرما من المشاركة في أولمبياد طوكيو وطردوا من القرية الأولمبية بسبب الموقف من العداءة كريستينا تيمانوفسكايا".

وأبلغت اللجنة الأولمبية البيلاروسية أن "هذا القرار الدولي لا يعد قانونيا، وبالتالي ستقدم الطعن ضد هذه الإجراءات غير القانونية".