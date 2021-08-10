محمد بن سلمان يستقبل الحائز على فضية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي، الحائز على الميدالية الفضية بلعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، التي اختتمت فعالياتها قبل أيام.

ذكرت ذلك قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن "ولي العهد السعودي استقبل البطل الأولمبي طارق حامدي، الذي حصل على فضية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن محمد بن سلمان هنأ حامدي، على ما حققه من إنجاز رياضي في لعبة الكاراتيه وأكد أنه يتمنى له تحقيق المزيد في المستقبل.

وعبر طارق حامدي، عن سعادته إثر لقاء محمد بن سلمان، مشيدا بدعم ولي العهد للرياضة في السعودية بصورة عامة وللعبة الكاراتيه بصورة خاصة.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية يقبل رأس #طارق_حامدي بعد فوزه بالميدالية الفضية في الكاراتيه حيث خسر المباراة النهائية أمام منافس إيراني وسط جدل تحكيمي.#طوكيو2020 #طوكيو #أولمبياد_طوكيو_2020 #Tokyo2020 pic.twitter.com/Bx7hMb4QQJ — إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2021

وأكد حامدي أن استقبال ولي العهد له، يحفزه على تقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية حضر لقاء محمد بن سلمان وطارق حامدي.