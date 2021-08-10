رسميا... ميسي في باريس سان جيرمان حتى 2023

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة عامين مع وجود بند يسمح بعام ثالث.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي أصدره على موقعه الإلكتروني، إن ميسي وقع على عقد مع الفريق الباريسي لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر.

وأشار باريس سان جيرمان في بيانه، إلى أن توقيع ميسي يعزز من طموحات النادي في المنافسات القادمة.

A new 💎 in Paris!



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/scrp1su9a6 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 10, 2021

ونشر النادي الباريسي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو ترويجي ظهر فيه ميسي مرتدياً قميص النادي يحمل الرقم "30".

وكان ميسي قد وصل إلى فرنسا اليوم ولقى استقبالا جماهيريا حافلا حيث احتشدت أعداد غفيرة من الجماهير لتحيته.

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن نادي برشلونة مغادرته لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف الاحتفاظ به.