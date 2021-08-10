رسميا... ميسي في باريس سان جيرمان حتى 2023

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي أصدره على موقعه الإلكتروني، إن ميسي وقع على عقد مع الفريق الباريسي لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر.
❤️ #PSGxMESSI 💙
🛒 https://t.co/gbAxUj8yNo pic.twitter.com/6TsVp8YLip
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 10, 2021
وأشار باريس سان جيرمان في بيانه، إلى أن توقيع ميسي يعزز من طموحات النادي في المنافسات القادمة.
A new 💎 in Paris!— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 10, 2021
PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/scrp1su9a6
ونشر النادي الباريسي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو ترويجي ظهر فيه ميسي مرتدياً قميص النادي يحمل الرقم "30".
وكان ميسي قد وصل إلى فرنسا اليوم ولقى استقبالا جماهيريا حافلا حيث احتشدت أعداد غفيرة من الجماهير لتحيته.
ميسي يتجول ويلقي التحية على الجماهير 🙋♂️🤍#ميسي #باريس_سان_جيرمان #باريس #Messi pic.twitter.com/U7EgY6LJwv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 10, 2021
وانتهى عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن نادي برشلونة مغادرته لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف الاحتفاظ به.
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