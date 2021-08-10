استقبال أسطوري وعقد ضخم... ما هو راتب ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان؟

وقع ليونيل ميسي أخيرا، عقده المنتظر بفارغ الصبر مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، مغلقا بذلك صفحة تاريخه الحافل بالإنجازات مع نادي برشلونة الإسباني ومعلنا عن بدء حقبة جديدة لأسطورة كرة القدم الحية.

قال سان جيرمان في بيان، مساء اليوم، إن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما وقع عقدا لمدة عامين مع خيار لتمديد العقد لموسم ثالث، لكن بعض تفاصيل العقد ظلت سرية مثل الأجر، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وفي حين لم يكشف عن تفاصيل الراتب، قال أحد الأشخاص على دراية بالمفاوضات للوكالة، قبل توقيع العقد مباشرة، إن ميسي سيحصل على نحو 35 مليون يورو (أي ما يعادل 41 مليون دولار) كصافي أجر سنوي.

وعلق ميسي قائلا: "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان، كل شيء في النادي يطابق طموحاتي الكروية، وأعرف مدى موهبة الفريق والجهاز الفني هنا، أنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي والمشجعين، وأتطلع قدما للدخول إلى أرض الملعب في بارك دي برينس ".

من جانبه قال رئيس النادي ناصر الخليفي: "يسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان، نحن فخورون بالترحيب به وعائلته في باريس. أعلى مستوى والفوز بالألقاب، وطموحنا كنادي بطبيعة الحال هو أن نفعل الشيء نفسه".

تجمعت حشود من مشجعي النادي الباريسي في مطار لو بورجيه للترحيب بميسي، الذي حضر مرتديا قميصا عليه شعار "Ici c’est Paris"أو "هذه باريس". هذه الكلمات هي هتاف مألوف للمشجعين في ملعب "حديقة الأمراء"، والذي سيشهد تقديم ميسي لهم قبل انطلاق مباراة ليلة السبت ضد ستراسبورج.

عند وصوله، اضطرت الشرطة إلى دفع المعجبين لمنع سقوط الحواجز المعدنية في المطار حيث اندفع المشجعون إلى الأمام للحصول على رؤية أفضل، ثم تحرك داخل باريس برفقة حراسة من الشرطة تضمنت ضباط على دراجات نارية ويرتدون ملابس سوداء.

أجواء الاحتفاء باللاعب اتسمت بالحماس الكبير، حيث اجتمع الكثيرون لإلقاء نظرة على ميسي في الملعب، وظلوا يلوحون للاعب الذي تفاعل معهم طويلا قبل أن يخضع لفحص طبي.

شهد باريس سان جيرمان تحولات جوهرية على مدار العقد الماضي منذ تدفق استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري. وبمجرد انتهاء عقد ميسي مع برشلونة - ولم يتمكن النادي الكتالوني من الاحتفاظ به - كان سان جيرمان أحد الأندية القليلة التي يمكن أن تمول صفقة مع اللاعب الأفضل في العالم لست مرات.

وبانضمام ميسي، حصل الفريق الفرنسي على خيارات هجومية هائلة في ظل وجود كيليان مبابي ونيمار. نشر نيمار على إنستغرام مقطع فيديو بعنوان "معا مرة أخرى" يظهرا فيه وهما يتعانقان ويلعبان لبرشلونة.

في حين اضطر باريس سان جيرمان إلى دفع 222 مليون يورو (261 مليون دولار آنذاك) للتعاقد مع نيمار من برشلونة في 2017، لم تكن هناك رسوم انتقال لميسي.

أصبح ميسي اللاعب صاحب صفقة الانتقال الحر الأكثر رواجا في تاريخ كرة القدم بعد رفض الدوري الإسباني محاولاته للبقاء في برشلونة الأسبوع الماضي، لأن الراتب لا يتوافق مع اللوائح المالية، حيث أثقل النادي الكتالوني ديونا تزيد على 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار).

سرعان ما تواصل ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان مع زميله الأرجنتيني بعد أن أعلن برشلونة الخميس الماضي، أن ميسي سيغادر النادي الذي انضم إليه وهو يبلغ من العمر 13 عاما.

فاز ميسي بجميع الألقاب الكبرى مع برشلونة، وعقد مؤتمرا تاريخيا ومؤثرا بكى فيه أمام الكاميرات عندما أعلن نهاية عهده مع برشلونة.

يأمل باريس سان جيرمان ليس فقط أن يساعد ميسي الفريق على استعادة اللقب الفرنسي الذي خسره أمام ليل الموسم الماضي، ولكن في النهاية الفوز بدوري أبطال أوروبا.