تسجيل
22:51 GMT10 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ميسي في باريس

    استقبال أسطوري وعقد ضخم... ما هو راتب ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان؟

    © AFP 2021 / SAMEER AL-DOUMY
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1049815309_0:0:1988:1119_1200x675_80_0_0_e35d4eef8f9b592a1ee3b720b91daf1b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202108101049815339-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    وقع ليونيل ميسي أخيرا، عقده المنتظر بفارغ الصبر مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، مغلقا بذلك صفحة تاريخه الحافل بالإنجازات مع نادي برشلونة الإسباني ومعلنا عن بدء حقبة جديدة لأسطورة كرة القدم الحية.

    قال سان جيرمان في بيان، مساء اليوم، إن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما وقع عقدا لمدة عامين مع خيار لتمديد العقد لموسم ثالث، لكن بعض تفاصيل العقد ظلت سرية مثل الأجر، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

    ليونيل ميسي مع ست كرات ذهبية
    © AFP 2021 / FRANCK FIFE
    رسميا... ميسي في باريس سان جيرمان حتى 2023

    وفي حين لم يكشف عن تفاصيل الراتب، قال أحد الأشخاص على دراية بالمفاوضات للوكالة، قبل توقيع العقد مباشرة، إن ميسي سيحصل على نحو 35 مليون يورو (أي ما يعادل 41 مليون دولار) كصافي أجر سنوي.

    وعلق ميسي قائلا: "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان، كل شيء في النادي يطابق طموحاتي الكروية، وأعرف مدى موهبة الفريق والجهاز الفني هنا، أنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي والمشجعين، وأتطلع قدما للدخول إلى أرض الملعب في بارك دي برينس ".

    من جانبه قال رئيس النادي ناصر الخليفي: "يسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان، نحن فخورون بالترحيب به وعائلته في باريس. أعلى مستوى والفوز بالألقاب، وطموحنا كنادي بطبيعة الحال هو أن نفعل الشيء نفسه".

    تجمعت حشود من مشجعي النادي الباريسي في مطار لو بورجيه للترحيب بميسي، الذي حضر مرتديا قميصا عليه شعار "Ici c’est Paris"أو "هذه باريس". هذه الكلمات هي هتاف مألوف للمشجعين في ملعب "حديقة الأمراء"، والذي سيشهد تقديم ميسي لهم قبل انطلاق مباراة ليلة السبت ضد ستراسبورج.

    عند وصوله، اضطرت الشرطة إلى دفع المعجبين لمنع سقوط الحواجز المعدنية في المطار حيث اندفع المشجعون إلى الأمام للحصول على رؤية أفضل، ثم تحرك داخل باريس برفقة حراسة من الشرطة تضمنت ضباط على دراجات نارية ويرتدون ملابس سوداء.

    أجواء الاحتفاء باللاعب اتسمت بالحماس الكبير، حيث اجتمع الكثيرون لإلقاء نظرة على ميسي في الملعب، وظلوا يلوحون للاعب الذي تفاعل معهم طويلا قبل أن يخضع لفحص طبي.

    ليونيل ميسي - الأرجنتين - المنتخب الأرجنتيني - كوبا أمريكا 2021
    © REUTERS / HENRY ROMERO
    باريس سان جيرمان يؤكد بمقطع فيديو تعاقده مع ليونيل ميسي

    شهد باريس سان جيرمان تحولات جوهرية على مدار العقد الماضي منذ تدفق استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري. وبمجرد انتهاء عقد ميسي مع برشلونة - ولم يتمكن النادي الكتالوني من الاحتفاظ به - كان سان جيرمان أحد الأندية القليلة التي يمكن أن تمول صفقة مع اللاعب الأفضل في العالم لست مرات.

    وبانضمام ميسي، حصل الفريق الفرنسي على خيارات هجومية هائلة في ظل وجود كيليان مبابي ونيمار. نشر نيمار على إنستغرام مقطع فيديو بعنوان "معا مرة أخرى" يظهرا فيه وهما يتعانقان ويلعبان لبرشلونة.

    في حين اضطر باريس سان جيرمان إلى دفع 222 مليون يورو (261 مليون دولار آنذاك) للتعاقد مع نيمار من برشلونة في 2017، لم تكن هناك رسوم انتقال لميسي.

    أصبح ميسي اللاعب صاحب صفقة الانتقال الحر الأكثر رواجا في تاريخ كرة القدم بعد رفض الدوري الإسباني محاولاته للبقاء في برشلونة الأسبوع الماضي، لأن الراتب لا يتوافق مع اللوائح المالية، حيث أثقل النادي الكتالوني ديونا تزيد على 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار).

    سرعان ما تواصل ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان مع زميله الأرجنتيني بعد أن أعلن برشلونة الخميس الماضي، أن ميسي سيغادر النادي الذي انضم إليه وهو يبلغ من العمر 13 عاما.

    فاز ميسي بجميع الألقاب الكبرى مع برشلونة، وعقد مؤتمرا تاريخيا ومؤثرا بكى فيه أمام الكاميرات عندما أعلن نهاية عهده مع برشلونة.

    يأمل باريس سان جيرمان ليس فقط أن يساعد ميسي الفريق على استعادة اللقب الفرنسي الذي خسره أمام ليل الموسم الماضي، ولكن في النهاية الفوز بدوري أبطال أوروبا.

    انظر أيضا:

    "سيلفي" تؤكد سفر ميسي للتعاقد مع باريس سان جيرمان
    إزالة صور ليونيل ميسي من محيط كامب نو.. فيديو
    باريس سان جيرمان يؤكد بمقطع فيديو تعاقده مع ليونيل ميسي
    إعلام فرنسي: ميسي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    بريطانيا تستعين بالجيش لتوفير الغذاء في المتاجر
    بريطانيا تستعين بالجيش لتوفير الغذاء في المتاجر
    كم تدفع الدول للرياضيين الحاصلين على ميدالية أولمبية؟
    كم تدفع الدول للرياضيين الحاصلين على ميدالية أولمبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك