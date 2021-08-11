الموت يغيب الحكم الدولي السعودي معجب الدوسري بعد صراع مع المرض

وأعلن سلطان الدوسري، نجل الحكم الدولي والمحلل التحكيمي، عبر حسابه الرسمي "تويتر"، عن وفاة والده، وكتب:
"بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن إبراهيم الدوسري، بعد صراع سنتين مع المرض".
#وفاة_معجب_الدوسري— سلطان معجب الدوسري (@Ssultannnnn) August 11, 2021
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن ابراهيم الدوسري،
بعد صراع سنتين مع المرض.
أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا اليه راجعون pic.twitter.com/ScNmN62PmA
وتابع: "أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته... إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما قام العديد من الرياضيين والإعلاميين ببالغ الحزن بنعي الفقيد معجب الدوسري، الذي ترك بصمة خاصة في تاريخ التحكيم السعودي.
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