ناصر الخليفي يعلق على تعاقده مع ميسي... يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف

علق ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، على تعاقده مع ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة السابق.

وقال الخليفي، رئيس النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إن "التعاقد مع ليونيل ميسي يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف في أوروبا"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف الخليفي خلال مؤتمر صحفي، مع ميسي: "نحن نتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف".

وتابع الخليفي، رئيس النادي الفرنسي: "نحن يقظون دائما بشأن اللعب المالي النظيف. إنه أول شيء نتحقق منه مع المسؤولين التجاريين والماليين والقانونيين، لمعرفة ما إذا كنا بإمكاننا التعاقد مع أي لاعب".

وأوضح قائلا: "أعتقد أن وسائل الإعلام بحاجة للتركيز على الإيجابيات وليس فقط السلبيات، لكن ما هي الإيجابيات التي سيجلبها (ميسي). إنه أحد أصول النادي التي لا تصدق".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة عامين مع وجود بند يسمح بعام ثالث.

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن نادي برشلونة مغادرته لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف الاحتفاظ به.