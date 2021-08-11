الأهلي يزيد إثارة الدوري المصري بتعادل أمام الإسماعيلي... فيديو

زادت إثارة الدوري المصري الممتاز بصورة كبيرة، عقب تعادل الأهلي، مساء اليوم الأربعاء 11 أغسطس/آب، أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما.

وفقد بتلك الطريقة الأهلي نقطتين ثمينتين في صراعه للدفاع عن لقب الدوري، بتعادله أمام الإسماعيلي بالمباراة المقامة على إستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري.

​وافتتح الأهلي التسجيل، عن طريق هدافه محمد شريف في الدقيقة 22 من زمن المباراة، ثم تعادل فخر الدين بن يوسف، للإسماعيلي في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، ويتأخر الأهلي إلى المركز الثاني رصد 65 نقطة، ويتبقى 5 مباريات على نهاية الدوري، وأي تعثر لأي فريق من الاثنين يعني تصدر الآخر ومنح الفرصة لمنافسه لتصدر الدوري.

أما الإسماعيلي فبتعادله رفع رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الـ12 في ترتيب الدوري.