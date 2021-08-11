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    ميسي والخليفي في ملعب حديقة الأمراء

    ميسي: باريس سان جيرمان أفضل مكان للفوز بـ "أبطال أوروبا"

    © AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTIN
    رياضة
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    أعرب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، عن تحمسه لتحقيق إنجازات مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان معتبرا أنه "المكان المثالي بالنسبة له للفوز بدوري أبطال أوروبا مجددا".

    تصريحات نجم برشلونة السابق (34عاما) جاءت خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" غداة تعاقده رسميا مع النادي الفرنسي بعقد لمدة عامين.

    وقال ميسي إن طموحاته تتوافق مع طموحات نادية الجديد، في إشارة للفوز بدوري أبطال أوروبا الذي حققه ميسي مع ناديه السابق 4 مراتن وزاستعصى حتى الآن على النادي الباريسي، مضيفا "أنا متحمس جدًا لبدء هذه الحقبة الجديدة".

    نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، باكيا في المؤتمر الصحفي الخاص برحيله عن نادي برشلونة، 8 أغسطس/ آب 2021
    © REUTERS / ALBERT GEA
    ميسي يبكي بعد مغادرته برشلونة... ويرد بشأن باريس سان جيرمان... صور

    وأضاف: "بالنسبة لي على المستوى الشخصي، أود الفوز ببطولات أخرى، مثلما قلت في السنوات السابقة، وأعتقد أنني جئت إلى المكان المثالي الجاهز لذلك. لدينا نفس الأهداف. إنه يضم لاعبين رائعين، أحد أفضل الفرق في العالم، ونأمل أن نتمكن من تحقيق هذا الهدف الذي تريده باريس كثيرا، أريده كثيرا وآمل أن نتمتع به مع البارسيين قريبا".

    وكان ميسي قد توج مع برشلونة الذي أمضى في صفوفه نحو 20 عاما، باللقب خلال مواسم 2005-2006، و 2008-2009، و2010-2011، وأخيرا خلال موسم 2014- 2015.

    قبل أيام قليلة فقط، كان ميسي يبكي خلال مؤتمر صحفي ودع خلاله جماهير برشلونة، النادي الذي ظهر فيه في كرة القدم الأوروبية وازدهر.

    على الرغم من أنه اعترف في مؤتمره الصحفي بأن رحيله عن برشلونة كان "صعبًا للغاية"، إلا أنه قال أيضا إنه "سعيد جدا" في ناديه الجديد ويتطلع إلى المستقبل.

    وقال ميسي لمراسلة الشبكة لأماندا ديفيز "الحقيقة هي أنه من الصعب أن أصف بالكلمات ما كان علي أن أعيشه هذا الأسبوع".

    وأضاف "كان من الصعب حقا ما حدث مع برشلونة - وداعا بعد أن كنت هناك طوال حياتي في مكان واحد".

    وحول تجربته الوليدة في العاصمة الفرنسية، قال ميسي: "كان وصولا مميزا حقا، الكثير الترحيب من الناس الذين استقبلوني، ونزلوا إلى الشوارع".

    وتابع البرغوث: "أنا متحمس جدا لبدء هذه الحقبة الجديدة التي سأعيشها وأنا مستعد لبدء حياتي الجديدة هنا في باريس".

    واعترف ميسي بأن أصدقائه في باريس سان جيرمان - بمن فيهم زميله السابق في برشلونة نيمار وزملائه الأرجنتينيون أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس - ساعدوه في النهاية في قراره بالقدوم إلى "مدينة الأضواء".

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