أرنولد: هذه أسباب نجاح محمد صلاح في ليفربول

صرح اللاعب ترينت ألكسندر آرنولد، ظهير أيمن ليفربول، بأن هناك أسباب رئيسية، وراء نجاح النجم المصري محمد صلاح، في قلعة أنفيلد.

وقال أرنولد خلال مقابلة في موقع "ذا أثلتيك" الأمريكي، إن "محمد صلاح رياضي رائع وشخص متميز للغاية، أنا سعيد بما وصل له".

وأضاف أن "محمد صلاح يعتني بنفسه بشكل جيد، كما يكرس كل وقته لمهنته، ولممارسة كرة القدم، وهي أسباب تفسر نجاحه وتوهجه".

يذكر أن محمد صلاح، كان قد انتقل إلى الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية في 2017، وحقق العديد من النجاحات على المستوى الجماعي والفردي.

وحصل صلاح على الحذاء الذهبي، كهداف للبريميرليج في موسمين متتاليين، كما توج ليفربول خلال وجود اللاعب المصري بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.