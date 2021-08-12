الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل البطل الأولمبي معن أسعد... صور

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، الرباع البطل معن أسعد ومدربه ورئيس الاتحاد السوري لرفع الأثقال، وهنّأهم على هذا الإنجاز، متمنيا لهم النجاح في الاستحقاقات الرياضية القادمة.

حقق الرباع السوري معن أسعد الميدالية البرونزية في وزن 109 كغ، ضمن منافسات رفع الأثقال، بأولمبياد طوكيو.

وحل أسعد في المرتبة الثالثة في وزن 109 كغ ضمن منافسات رفع الأثقال، بعدما حمل 424 كغ في المجموع، ليمنح سوريا أول ميدالية في أولمبياد طوكيو.

وكتبت رئاسة الجمهورية العربية السورية على "فيسبوك": "لسوريا دائماً رجال وأبطال.. شباب وشابات يحملون محبتها في قلوبهم.. يسعون ويجتهدون لرفع اسمها عالياً في جميع الميادين التي يتواجدون فيها.. وفي ظروف الحصار والحرب وضعف الإمكانيات يصبح طريق الإنجازات والانتصارات أصعب وأقسى، ويصبح تحقيقها أغلى وأبهى".

وأضافت: "البطل الربّاع معن أسعد واحدٌ من هؤلاء الشباب المفعمين بروح التحدي والإصرار.. أبى أن ينتهي أولمبياد طوكيو دون أن يرفرف علم وطنه على منصات التتويج، فأهداه الميدالية البرونزية ليملأ نفوس السوريين بالفخر وقلوبهم بالفرح.