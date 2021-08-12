صحيفة: بعد انتقال ميسي كرة القدم الاحترافية أصبحت بعيدة عن الواقع

كتبت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان عزز فقط من جنون الانتقالات في كرة القدم الحديثة. مشيرة إلى أن "قاعدة اللعب النظيف المالي غير فعالة"، فالأندية تجد طرقًا لتجاوزها، وهكذا، أصبحت كرة القدم منفصلة بشكل متزايد عن الحياة الواقعية.
وقد ثبت ذلك من خلال مثال انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، كما تشير الصحيفة: "هناك القليل جدًا من الفطرة السليمة في هذه الصفقة. في بداية الوباء، تحدث أصحاب الأندية ومسؤولو كرة القدم عن الحاجة إلى خفض التكاليف، لكن هذا لم يحدث".
وأضافت الصحيفة: "لم يغير فيروس كورونا الوضع، الجنون مستمر، يزداد الأمر سوءًا. ينتقل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، حيث سيحصل على 40 مليون يورو سنويًا. وبالتالي، فإن كرة القدم المحترفة تبتعد بشكل متزايد عن الحياة الواقعية".
في وقت سابق، أكد رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أنه في حالة انتقال ميسي، تمت مراعاة جميع قواعد اللعب المالي النظيف. وهذا يعني أنه "في عالم كرة القدم لا توجد آلية مناسبة ضد مثل هذه العبثية"، كما تعتقد الصحيفة. "وهذا لا ينطبق فقط على ميسي".
شدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مرارًا وتكرارًا على أنه بمساعدة اللعب المالي النظيف، يسعى جاهدًا إلى معادلة الفرص، كما كتبت "دي فيلت". ومع ذلك ، في الواقع الحالي، هذه القاعدة غير مجدية. على سبيل المثال، في العام الماضي، انتهك مانشستر سيتي اللعب النظيف المالي، لكنه أفلت من غرامة مالية ولم يتم استبعاده من دوري أبطال أوروبا.
طلب لاعب كرة القدم الألماني السابق أوليفر كان تحديد سقف للرواتب، وفق ما ذكرته صحيفة "دي فيلت". وبحسبها، فإن هذه الفكرة منطقية وستحد على الأقل من جنون النقل الحالي.
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