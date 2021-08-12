لوكاكو ينضم رسميا إلى تشيلسي لمدة 5 سنوات

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لمدة 5 سنوات قادما من إنتر الإيطالي.

وصرح نادي تشيلسي في بيان "عاد المهاجم البلجيكي (28 عاماً) إلى تشيلسي مجدداً بعد أن لعب للفريق اللندني بين عامي 2011 و2014".

ولم يشر تشيلسي لقيمة الصفقة وإن كانت وفقا للتقارير الصحفية تقدر بـ115 مليون يورو.

من جانبه، قال لوكاكو إنه "سعيد بالعودة إلى تشيلسي، لقد كانت رحلة طويلة لي، لقد أتيت إلى هنا طفلا يريد التعلم والآن أعود بخبرات كثيرة وأكثر نضجا".

وكان المهاجم البلجيكي البالغ عمره 28 عاما، قد انضم إلى تشيلسي في 2011 لكنه خاض 15 مباراة فقط قبل بيعه لإيفرتون في 2014 بعد فترة إعارة في وست بروميتش.

وانضم إلى مانشستر يونايتد في 2017 قبل انتقاله لإيطاليا في 2019.

وسجل لوكاكو 24 هدفا في الدوري في موسم 2020-2021 وساهم في تتويج إنتر بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما الموسم الماضي.