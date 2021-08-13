ليفربول يجدد عقد مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك

أعلن نادي ليفربول، اليوم الجمعة، رسميا تجديد عقد مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك.

وأوضح النادي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن فان ديك وقع اليوم عقدا جديدا طويل الأمد مع النادي لغاية 2025.

ومن جانبه، قال فان ديك في تصريح نشره موقع ليفربول الرسمي: "توقيع عقد جديد مع الريدز أمر مذهل.. إنه شيء يجب أن أفتخر به، وأنا فخور جدًا به، والأمر كذلك بالنسبة لزوجتي وأولادي ووكلائي".

وأضاف: "سأستمر في العمل بكل قوة، وأتطلع إلى ما سأحققه في المستقبل مع ليفربول.. أنا سعيد جدا وفخور".

وكان فان ديك قد انضم إلى ليفربول من ساوثهامبتون، في يناير 2018، وسرعان ما أثبت نفسه كلاعب رئيسي في تشكيلة المدرب يورجن كلوب.

وخاض المدافع الهولندي 130 مباراة مع الريدز، وسجل 13 هدفًا، وتوج بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.