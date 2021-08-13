"يويفا" يعلن أسماء اللاعبين المرشحين لجوائز الأفضل في موسم 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في موسم 2020-2021 من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ووفقا للحساب الرسمي لـ"يويفا" على "تويتر"، شهدت قائمة دوري الأبطال تواجد 5 لاعبين من تشيلسي و3 من مان سيتي، فيما مثل ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند لاعب واحد لكل منهم.

🏅 UEFA has today announced the nominees for the 2020/21 club competition awards!



Who will take the honours on 26 August?#UCL #UWCL #UEL — UEFA (@UEFA) August 13, 2021

دوري أبطال أوروبا

وجاءت أسماء اللاعبين المرشحين على النحو التالي:

أفضل حارس مرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إيدرسون (مانشستر سيتي) وإدوارد ميندي (تشيلسي).

أفضل مدافع: سيزار أزبلكويتا وأنطونيو روديجر (تشيلسي) وروبن دياز (مانشستر سيتي).

أفضل لاعب وسط: كيفن دي بروين (مان سيتي)، جورجينيو ونجولو كانتي (تشيلسي).

أفضل مهاجم: إيرلينغ هالاند (دورتموند)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

الدوري الأوروبي

أما في الدوري الأوروبي فالجائزة هي لأفضل لاعب في المسابقة.

والمرشحون لنيل أفضل لاعب هم برونو فيرنانديز وإدينسون كافاني (مانشستر يونايتد)، وغيرارد مورينو (فياريال).

موعد الإعلان عن الفائزين

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من المسابقتين.

وستقام القرعة يوم 26 أغسطس/ آب الجاري في إسطنبول بتركيا.