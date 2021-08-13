بوكيتينو: ميسي خلق مزاجا إيجابيا في باريس سان جيرمان ومبابي لاعبنا

وقال بوكيتينو، اليوم الجمعة، إن وصول نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلق مزاجًا إيجابيًا في باريس سان جيرمان.

وفي مؤتمر صحفي سبق مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ نهاية الأسبوع، سئل عن مستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الشاب، أجاب بوكيتينو: "كيليان هو لاعبنا".

وقع ميسي البالغ من العمر 34 عامًا، عقدا مع باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، بعد مغادرة برشلونة بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد.