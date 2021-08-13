برشلونة يفشل في بيع نصف تذاكر أولى مباراياته بعد رحيل ميسي

لا يزال برشلونة يعاني من تداعيات رحيل ليونيل ميسي المؤلم إلى باريس سان جيرمان، ويبدو أن الجماهير لديها القليل من الحماس للموسم الجديد دون لاعبها المفضل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن المشجعين غير مهتمين بالمباريات لدرجة أن 15820 مشجعا فقط قاموا بشراء تذاكر مباراة الأحد المقبل وهي الأولى على أرضهم في الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد، من أصل 29803 متاحة للمباراة.

وتعتبر مبيعات التذاكر المنخفضة صدمة كبيرة لإدارة النادي، خاصة وأن هذه ستكون أول فرصة للجماهير للعودة إلى "كامب نو" بعد انقطاع 17 شهرا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يوضح التأثير الكبير الذي ينتظر النادي الكتالوني إثر رحيل ميسي عن الفريق.

وأشارت إلى أن ذلك يكشف أيضا عن حجم الألم الذي تشعر به الجماهير بعد ترك ميسي يرحل.

وتابعت الصحيفة بأنه "إذا كان صحيحا أن اللامبالاة هي أسوأ إهانة، فإن جماهير برشلونة أرادوا أن يوجهوا رسالة واضحة جدًا إلى النادي الذي يبدأ الموسم يوم الأحد بمشكلة خطيرة للغاية"، حسب وصفها.

يذكر أن ميسي البالغ من العمر 34 عاما، وقع عقدا مع باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، بعد مغادرة برشلونة بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد.